مصر تعلن دعمها لاتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، دعم القاهرة للبيان الذي أصدرته السعودية حول أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن.

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ورحبت مصر بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وأكدت مصر دعمها لجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

المصدر: RT