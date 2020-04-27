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الرياض تعلق على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن

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الرياض تعلق على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن
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علق كل من وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن، وضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بما يخدم الشعب اليمني.

وقال بن فرحان في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار مما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق".

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 بدوره أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في تغريدات نشرها على "تويتر"، على "بيان التحالف تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني".

وكان التحالف العربي قد أكد في بيان صدر السبت على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ في عدن. 

جاء ذلك عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.

واعتبرت الحكومة اليمنية إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في الجنوب "تمردا واضحا على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019"، لافتة إلى أن هذه الخطوة هي "محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات".

المصدر: وكالات 

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