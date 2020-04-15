السعودية تشيد بالأجهزة الأمنية المصرية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الأحداث التي شهدتها مصر في حي الأميرية بالقاهرة الليلة الماضية، ونجاح رجال الشرطة في إحباط عملية إرهابية وشيكة.

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وقالت الخارجية السعودية: "تؤكد وزارة الخارجية وقوف المملكة العربية السعودية الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة ومواطنيها".

وتابعت: "تشيد وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بكفاءة أجهزة الأمن في جمهورية مصر العربية، ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة عبر الإطاحة بعناصر إرهابية، كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد كشفت من خلال بيان صادر عنها مساء أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مقتل ضابط وإصابة آخر وفردين من قوات الشرطة، في تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة وكر لهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

المصد: وكالات