السيسي تعليقا على حادث الأميرية الإرهابي: رجال وزارة الداخلية قاموا بعمل بطولي

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الأحداث التي شهدتها منطقة الأميرية أمس، والتي تمثلت في مداهمة قوات الشرطة لشقة يقطنها خلية إرهابية.

تابعت بكل فخر و إعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب و قدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن و سلامة الوطن و المواطنين، رغم كل التحديات .

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 15, 2020

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وقال الرئيس المصري عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "تابعت بكل فخر و إعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب و قدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن و سلامة الوطن و المواطنين، رغم كل التحديات".

وأضاف الرئيس السيسي: "وأتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمني الشفاء لمصابى الشرطة البواسل.. حفظ الله مصر و المصريين".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد كشفت من خلال بيان صادر لها مساء أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مقتل ضابط وإصابة آخر وفردين من قوات الشرطة، في تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة وكر لهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وأكد البيان عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني، بوجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد عناصر تلك الخلية، والتعامل معها مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش)، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

المصدر: RT