وسائل إعلام مصرية: مواجهات بين الشرطة المصرية ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن مواجهات تدور الآن بين الشرطة المصرية ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وقال مصدر أمني مصري، إنه جرى تبادل إطلاق النار بين مجموعة من المسلحين ورجال الأمن في منطقة عزبة شاهين في الأميرية.

وذكر المصدر، أن 4 مسلحين مختبئين في داخل عقار بالحي المذكور بالعاصمة المصرية.

https://twitter.com/RojerMaged/status/1250129741262307331

وطالبت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، أهالي حي الأميرية بعدم الخروج من المنازل أو الظهور فى المنافذ، وذلك لوجود تبادل اطلاق نيران بين قوات الشرطة ومجموعة مسلحة داخل منطقة عزبة شاهين

وقال المصدر إن أجهزة الأمن فرضت طوقا أمنيا حول عقار مكون من 10 طوابق فيه أكثر من 4 مسلحين، وجار التعامل معهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT