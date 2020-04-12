 
مباشر

سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 600

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 600
Reuters CHRISTOPHER PIKE
مسقط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nna6

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة إلى 599 إضافة إلى 3 وفيات.

وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض بحصيلة الإصابات المسجلة يوميا من 63 إصابة في اليوم السابق.

إقرأ المزيد
62 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان
62 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم، تتطرق وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي إلى المخاوف التي يثيرها احتمال تفشي الفيروس بين العمالة الوافدة نظرا لصعوبة الوصول إليهم وتوفير عزل لهم.

وأكد الوزير لسفراء الدول التي توجد لها عمالة في السلطنة، أن السلطات وافقت على تقديم الفحص والعلاج مجانا لجميع مرضى كوفيد-19.

المصدر: وزارة الصحة العمانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا