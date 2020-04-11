62 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 546 حالة.

#وزارة_الصحة تعلن عن تسجيل (٦٢) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٥٤٦) حالة وعدد الوفيات ثلاث (٣)#عمان_تواجه_كورونا#كوفيد١٩#خلك_في_البيتpic.twitter.com/LPXKMh2iiD — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) 11 avril 2020

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن فيروس كورونا أدى منذ ظهوره في السلطنة إلى وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 109 مصابين للشفاء.

وطلبت الوزارة من جميع المواطنين التقيد بإجراءات العزل الصحي، وتنظيف اليدين بالماء والصابون، والتقيد التام بالتباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية