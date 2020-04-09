سلطنة عمان تعلن عن ثالث وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيلها حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا، وذلك منذ إعلانها عن أول وفاة جراء الفيروس في الأول من أبريل الجاري.

وقالت الوزارة إن المريض المتوفي هو وافد يبلغ 41 عاما من العمر.

تعلن #وزارة_الصحة عن وفاة وافد مصاب بمرض كورونا #كوفيد١٩ ويبلغ من العمر واحداً وأربعين عاماً. وتعد هذه ثالث وفاة تسجل في #السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض. وتتقدم #وزارة_الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جنّاته. pic.twitter.com/J89ZX05yLU — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 9, 2020

وحسب وزارة الصحة لليوم الخميس، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في السلطنة 457 حالة، تماثلت 109 منها للشفاء، فيما سجل العدد الأكبر من المصابين بواقع 369 حالة، في محافطة مسقط.

وكانت السلطات العمانية قررت أمس الأربعاء إغلاق محافظة مسقط مؤقتا، اعتبارا من الساعة 10 من صباح الجمعة 10 أبريل وحتى الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 أبريل، ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر: وزارة الصحة العمانية