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سلطنة عمان تعلن عن ثالث وفاة بكورونا

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تعلن عن ثالث وفاة بكورونا
AFP
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيلها حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا، وذلك منذ إعلانها عن أول وفاة جراء الفيروس في الأول من أبريل الجاري.

وقالت الوزارة إن المريض المتوفي هو وافد يبلغ 41 عاما من العمر.

وحسب وزارة الصحة لليوم الخميس، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في السلطنة 457 حالة، تماثلت 109 منها للشفاء، فيما سجل العدد الأكبر من المصابين بواقع 369 حالة، في محافطة مسقط.

وكانت السلطات العمانية قررت أمس الأربعاء إغلاق محافظة مسقط مؤقتا، اعتبارا من الساعة 10 من صباح الجمعة 10 أبريل وحتى الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 أبريل، ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر: وزارة الصحة العمانية

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