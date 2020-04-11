المغرب.. 5 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس وفيات و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في المملكة ارتفعت منذ أمس من 105 إلى 110، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالوباء 1527 حالة.

وذكرت الوزارة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء منذ الساعة السادسة من مساء أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 141 شخصا.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 6207.

وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد بـ439 إصابة مؤكدة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء + RT