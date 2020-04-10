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تسجيل 3 حالات شفاء من كورونا في الأردن

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تسجيل 3 حالات شفاء من كورونا في الأردن
Reuters
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أعلن الأردن اليوم الجمعة، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا، في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي بمدينة الرمثا شمالي المملكة.

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وقال نائب مدير المستشفى الدكتور باسل عبيدات، إن الحالات الـ3 خرجت من المستشفى وحالتها العامة ممتازة، مشيرا إلى أن الحالات التي شفيت هي لرجلين وسيدة في العقد الرابع من العمر.

وأكد أنه تم إجراء فحصين متتاليين الفارق بينهما 3 أيام للحالات التي شفيت، وبينت الفحوصات المخبرية خلوها من فيروس كورونا، لافتا إلى أن المتعافين سيعودون إلى المستشفى بعد أسبوعين لإجراء فحوصات جديدة.
وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر أعلن في آخر إحصائية، أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 372، بينما تم تسجيل 7 حالات وفاة.

المصدر: RT

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