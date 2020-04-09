شاهد.. لحظة رفع علم مصر على السلاح الجديد

رفعت القوات المسلحة المصرية علم مصر على ثالث غواصة حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بعد استلامها من ألمانيا.

RT

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وقال الجيش المصري إن هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014.

وأشار إلى أنها تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة (s43) في مايو 2019.

وتعد هذه الغواصات من أحدث وأقوى غواصات الديزل على مستوى العالم من إنتاج شركة "تيسين كروب" الألمانية.

وتعاقدت القوات البحرية المصرية للحصول على 4 غواصات ألمانية من هذه الفئة، حيث تم تدشين الغواصة الأولى والتي حملت اسم "S41" بتاريخ 10 ديسمبر عام 2015، بأحواض مدينة كيل الألمانية، وتم تسليمها ورفع العلم المصري عليها مع تدشين الغواصة الثانية "S42" بتاريخ 12 ديسمبر عام 2016.

كما تم تدشين الغواصة الثالثة "S43"، في 3 مايو 2019، وستحمل الغواصة الرابعة اسم "S44" وسيجرى تدشينها عام 2020.

RT

وتتميز الغواصة ببصمتها الصوتية المنخفضة والتي تصعب من مهمة كشفها بواسطة أنظمة الرصد المعادية، وتمتاز بمنظومتها الإلكترونية المتطورة، وتسليحها القوي المتمثل في صواريخ عمق-سطح الأمريكية المضادة للسفن من نوع "UGM-84 Harpoon Block II" وطوربيدات "DM2A4" الألمانية الثقيلة، بخلاف قدرتها على نثر الألغام البحرية، وحمل عناصر القوات الخاصة والضفادع البشرية، وتمتاز كذلك بمنظوماتها المحسنة في مهام الاستطلاع والاستخبار الإلكتروني.

وتبلغ إزاحة الغواصة 1600 طن أثناء الغوص في الأعماق و1450 طنا أثناء الطفو على سطح الماء، ويبلغ طولها 62 مترا وعرضها 7.6 متر، وارتفاعها 5.8 متر أو 12.5 متر متضمنة البرج، وتعمل بطاقة دفع ديزل كهربائي، تؤمنها 4 محركات ديزل من طراز "MTU-396 12V" تولد قوة قدرها 3800 حصان، مع 4 مولدات تيار متناوبة من "سيمنز + موتور سيمنز" تولد قوة ثابتة قدرها 5000 حصان، لتدوير مروحة الدفع الخلفية.

المصدر: RT