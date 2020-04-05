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تونس.. 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يرتفع إلى 22

قطر تسجل 279 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

قطر تسجل 279 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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أفادت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، بأنها سجلت 279 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وتعد الإصابات المسجلة اليوم الأحد في قطر الأعلى في يوم واحد، بعد أن أعلنت عن 279 إصابة جديدة، ووفاة مواطن يبلغ من العمر 88 عاما.

وأعلنت الصحة القطرية أن مواطن القطري الذي توفي يبلغ من العمر 88 عاما وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة.

كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المتعافية في قطر 123.

المصدر: وكالات

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