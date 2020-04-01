البرلمان المصري ينفي إجراء مصر تجارب سريرية لاكتشاف علاج لكورونا

أكد عضو لجنة الشؤون الصحية في البرلمان المصري سامي المشد، أن الأنباء التي تتحدث حول قبول مصر إجراء تجارب سريرية لإيجاد علاج فيروس كورونا، غير صحيحة.

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وحذر المشد من الانسياق وراء مثل هذه التصريحات التي قد تمثل خطورة على الأمن القومي المصري.

وقال لموقع "صدى البلد" إنه لا توجد في الأساس أدوية لعلاج فيروس كورونا حتى يتم إجراء التجارب السريرية، وأن ما قيل مجرد شائعات كغيرها من الشائعات المنتشرة حول فيروس كورونا منذ ظهوره.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري، أن اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا أمر ليس سهلا، ولا يمكن أن يتم ذلك قبل 8 شهور من الآن.

وأوضح أن أي دواء ضد كورونا يجب أن يدخل التجارب أولا والتأكد من مدى فعاليته، لذا ليس من السهل الحديث عن وجود علاج لفيروس كورونا أو أن مصر قبلت إجراء التجارب السريرية لأدوية علاج الفيروس.

المصدر: صدى البلد