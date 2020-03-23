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أمر ملكي سعودي بفرض حظر تجول ليلي للحد من تفشي "كورونا"

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أمر ملكي سعودي بفرض حظر تجول ليلي للحد من تفشي
Reuters
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمرا بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يوما للحد من انتشار كورونا.

وجاء في الأمر الملكي:" أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن".

ويُستثني من منع التجول "المنتسبون للقطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 511 منذ أن تفشى المرض.

المصدر: واس

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