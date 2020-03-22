 
مباشر

السعودية.. 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أخبار العالم العربي

السعودية.. 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhte

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في السعودية إلى 511 شخصا تعافى 17 منهم، دون تسجيل وفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الإصابات الجديدة (72 حالة) سجلت في مكة المكرمة تليها العاصمة الرياض (34 حالة).

كما سجلت أربع إصابة في كل من الدمام والقطيف وثلاث حالات في كل من الأحساء والخبر، وحالة واحدة في كل من الظهران والقصيم.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس الجديد في المملكة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا