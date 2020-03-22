السعودية.. 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في السعودية إلى 511 شخصا تعافى 17 منهم، دون تسجيل وفيات.

#الصحة تعلن عن تسجيل (١١٩) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد١٩). pic.twitter.com/5bSW6YN7FV — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 22, 2020

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الإصابات الجديدة (72 حالة) سجلت في مكة المكرمة تليها العاصمة الرياض (34 حالة).

كما سجلت أربع إصابة في كل من الدمام والقطيف وثلاث حالات في كل من الأحساء والخبر، وحالة واحدة في كل من الظهران والقصيم.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس الجديد في المملكة.

المصدر: RT