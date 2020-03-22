سلطنة عمان تفرض حظرا على التجمعات تحسبا من تفشي كورونا

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد، مجموعة من التدابير الاحترازية الجديدة، في إطار الوقاية من انتشار أوسع لفيروس كورونا "كوفيد-19".

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وقررت السلطات حظر التجمعات في الأماكن العامة وتقليص عدد الموظفين بمقرات العمل في الجهات الحكومية وإغلاق محلات الصرافة في إطار تدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال التلفزيون العماني، إن السلطنة التي سجلت 55 حالة إصابة بالمرض، طلبت من القطاع الخاص تسهيل العمل عن بعد كما حثت المؤسسات التجارية والأفراد على الحد من التعامل بالأوراق النقدية.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت أمس تماثل 13 حالة مصابة بفيروس كورونا للشفاء.

وأهابت الوزارة بالمواطنين التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

المصدر: رويترز