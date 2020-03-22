كورونا في الخليج.. آخر البيانات والإجراءات

تسعى دول الخليج العربية إلى تضييق الخناق على انتشار فيروس كورونا، حيث اتخذت مجموعة من التدابير الإضافية لتأمين سلامة سكانها.

إقرأ المزيد

الكويت

أعلنت الكويت الأحد شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، هم مواطنان كويتيان ومقيمة إسبانية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 30.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة ترتبط بالمخالطة والسفر إلى المملكة المتحدة وسويسرا، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد من بين الأكبر الذي تم تسجيله في يوم واحد.

السعودية

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السجاد من الحرمين الشريفين، في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة السعودية أمس السبت، في آخر حصيلة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392.

وأكدت الصحة السعودية أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16.

من جهة أخرى، شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، على أهمية التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن الأمر واجب شرعي.

سلطنة عمان

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم السلطنة، ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 55 حالة.

قطر والإمارات

أعلنت كل من قطر والإمارات، الأحد، بدء تطبيق نظام التعليم عن بعد، على خلفية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.

وأغلقت سلطات الإمارات مؤقتا الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية والمطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب، لمدة أسبوعين لمنع تفشي الفيروس.

وسجلت الإمارات في آخر حصيلة مساء السبت، 153 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالتا وفاة.

من جهتها قطر، أعلنت في آخر حصيلة لها السبت، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و17 حالة شفاء من المرض.

وأوضحت أن معظم حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى قطر، ومنها حالتان لمواطنين قطريين، والبقية تعود لوافدين.

المصدر: وكالات