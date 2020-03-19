العراق.. وفد صيني لمحاربة كورونا يتعرض لحادث سير (صور)

أفاد مصدر أمني عراقي بأن الوفد الطبي الصيني الخاص بمحاربة فيروس كورونا في العراق تعرض لحادث سير، اليوم الخميس.

وقال المصدر لـRT إن "الوفد الصيني تعرض لحادث سير أثناء وصوله لمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق"، مبينا أن "الوفد كان بمهمة لمساعدة المسؤولين المحليين في البصرة لمحاربة فيروس كورونا".

وأضاف أن "الحادث كان بالقرب من جسر العسكري بعد انفجار إطار شاحنة كبيرة، انحرفت باتجاه عجلات الوفد"، مشيرا إلى عدم إصابة أي من أعضاء الوفد.

المصدر: RT