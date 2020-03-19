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العراق.. وفد صيني لمحاربة كورونا يتعرض لحادث سير (صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. وفد صيني لمحاربة كورونا يتعرض لحادث سير (صور)
Reuters ESSAM AL-SUDANI
صورة من الأرشيف
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أفاد مصدر أمني عراقي بأن الوفد الطبي الصيني الخاص بمحاربة فيروس كورونا في العراق تعرض لحادث سير، اليوم الخميس.

وقال المصدر لـRT إن "الوفد الصيني تعرض لحادث سير أثناء وصوله لمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق"، مبينا أن "الوفد كان بمهمة لمساعدة المسؤولين المحليين في البصرة لمحاربة فيروس كورونا".

العراق.. وفد صيني لمحاربة كورونا يتعرض لحادث سير (صور)

وأضاف أن "الحادث كان بالقرب من جسر العسكري بعد انفجار إطار شاحنة كبيرة، انحرفت باتجاه عجلات الوفد"، مشيرا إلى عدم إصابة أي من أعضاء الوفد.

العراق.. وفد صيني لمحاربة كورونا يتعرض لحادث سير (صور)
العراق.. وفد صيني لمحاربة كورونا يتعرض لحادث سير (صور)

المصدر: RT

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