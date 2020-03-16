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الأردن.. السلطات تحجر على القادمين إلى مطار الملكة علياء في فنادق البحر الميت

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الأردن.. السلطات تحجر على القادمين إلى مطار الملكة علياء في فنادق البحر الميت
Reuters
مطار الملكة علياء، عمان
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حجرت السلطات الأردنية اليوم الاثنين، على جميع المسافرين القادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، في أحد فنادق البحر الميت حتى إشعار آخر.

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ووفق صحيفة "الغد" الأردنية، فقد فوجئ المسافرون بباصات تنتظرهم خارج صالات المطار، لتقلهم إلى أحد فنادق البحر الميت، وقال أحد المسافرين إنه "لا يوجد أي مظاهر للحجر الصحي أو العزل في الفندق الذي تم نقلنا إليه، ومشكلتنا الآن هي في عدم وجود أي إجراءات لحمايتنا من فيروس كورونا".

وأضاف: "لا يوجد أي مراعاة لشروط السلامة العامة في الفندق، ولا يوجد أي كمامات أو معقمات يمكن شراؤها باستثناء الكمامات التي حصلنا عليها في المطار، كما أن هناك مظاهر تدخين".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت اليوم تعليق كل الرحلات الدولية من وإلى مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة جنوب الأردن، حتى إشعار آخر.

وأعلنت الحكومة الأردنية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 في عموم البلاد.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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