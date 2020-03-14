 
مباشر

الكويت تنفي مزاعم وفاة سجين بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تنفي مزاعم وفاة سجين بسبب كورونا
القبس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfy9

نفت وزارة الداخلية الكويتية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد السجناء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل السجن المركزي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان نشر عبر "تويتر" اليوم السبت إن "ما تم تداوله غير صحيح".

إقرأ المزيد
كورونا.. إصابات جديدة في قطر والكويت ودول التعاون الخليجي تبحث تحدي الفيروس
كورونا.. إصابات جديدة في قطر والكويت ودول التعاون الخليجي تبحث تحدي الفيروس

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل أربع حالات ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 104 حالات.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الكويت تعافي حالتين من المصابين بفيروس كورونا، ليصل عدد من أعلن شفاؤهم منه في الكويت إلى سبع حالات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا