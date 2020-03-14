الكويت تنفي مزاعم وفاة سجين بسبب كورونا

نفت وزارة الداخلية الكويتية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد السجناء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل السجن المركزي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان نشر عبر "تويتر" اليوم السبت إن "ما تم تداوله غير صحيح".

"الاعلام الأمني": لا صحة لوفاة سجين داخل السجن المركزي متأثراً بفيروس كورونا المستجد pic.twitter.com/9HolQ1sId5 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 14, 2020

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل أربع حالات ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 104 حالات.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الكويت تعافي حالتين من المصابين بفيروس كورونا، ليصل عدد من أعلن شفاؤهم منه في الكويت إلى سبع حالات.

المصدر: RT