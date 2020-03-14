كورونا.. إصابات جديدة في قطر والكويت ودول التعاون الخليجي تبحث تحدي الفيروس

يعقد وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت، اجتماعا بواسطة الفيديو لبحث خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المنطقة.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية أن الاجتماع يعقد في الوقت الحالي عبر الاتصال المرئي بدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، بهدف "مناقشة مستجدات فيروس كورونا".

ونشرت الوزارة صورة تظهر وزراء صحة الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون، بمن فيهم وزيرة الصحة القطرية حنان محمد الكواري، وكذلك الحجرف، أثناء مشاركتهم في الاجتماع.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيلها 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أراضيها، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي، وتم إدخال المصابين الجدد الى العزل الصحي التام.

بناء علي دعوه من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د/نايف الحجرف يعقد حاليا اجتماع عبر الاتصال المرئي لمعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشه مستجدات فيروس كورونا 19 COVID pic.twitter.com/fu5EAmI9xK — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 14, 2020

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيلها أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك مواطنان سافرا مؤخرا إلى المملكة المتحدة، ومواطن آخر سافر إلى قطر وفرنسا، بالإضافة إلى مقيم يحمل الجنسية الهندية تفاعل مع مصاب آخر عاد من أذربيجان.

تعلن ⁧#وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 4 حالات جديدة ب ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID19 ليصبح الإجمالي 104 حالة pic.twitter.com/Y8G1dew6os — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 14, 2020

وتتصدر قطر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في الخليج مع 337 حالة إصابة، تليها البحرين (189 إصابة) والكويت (104 إصابات) والسعودية (86 إصابة) والإمارات (85 إصابة) وسلطنة عمان (19 إصابة).

المصدر: RT + قنا