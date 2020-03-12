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بريطانيا تطالب بتحرك للعثور على المسؤولين عن هجوم صاروخي في العراق

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بريطانيا تطالب بتحرك للعثور على المسؤولين عن هجوم صاروخي في العراق
Reuters TOBY MELVILLE
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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طالبت بريطانيا اليوم الخميس السلطات العراقية بالتحرك لمحاسبة المسؤولين عن هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية في العراق أسفر عن مقتل بريطاني وعسكريين أمريكيين اثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان له "ينبغي أن نعثر على المسؤولين.. أرحب بدعوة الرئيس العراقي لفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة.. لكن لابد أن نرى تحركا".

وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء أمس الأربعاء واتفق معه على أن من الضروري "التصدي لهذه الأعمال المروعة".

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وفي وقت سابق، توعد بومبيو بمحاسبة المسؤولين عن استهداف قاعدة التاجي العسكرية في العاصمة العراقية بغداد، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع هذا الهجوم.

ووصفت الحكومة العراقية القصف الذي تعرضت له قوات من التحالف الدولي في قاعدة التاجي بـ"العمل العدائي" ووجهت بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت عليه.

المصدر: "رويترز"

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