بومبيو يهدد بمحاسبة المسؤولين عن هجوم التاجي

توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بمحاسبة المسؤولين عن استهداف قاعدة التاجي العسكرية في العاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من قوات التحالف الدولي.

وكتب بومبيو عبر "تويتر" في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "لن يتم التسامح بشأن الهجوم القاتل الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية في العراق".

وأضاف بومبيو أنه اتفق مع نظيره البريطاني دومينيك راب على ضرورة "محاسبة المسؤولين".

Today’s deadly attack on Iraq’s Camp Taji military base will not be tolerated. @DominicRaab and I agree – those responsible must be held accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2020

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وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت فجر اليوم الخميس عن مقتل 3 وإصابة 12 آخرين من أفراد قوات التحالف في استهداف قاعدة التاجي، بنحو 18 صاروخا من نوع "كاتيوشا" الأربعاء.

وفي وقت لاحق من الأربعاء، تعرضت مواقع عدد من الفصائل العراقية في منطقة الحدود العراقية السورية لقصف، رجحت مصادر لـRT أن يكون طيران التحالف الدولي هو الذي نفذه.

المصدر: RT