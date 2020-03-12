الحكومة العراقية تصف القصف على التحالف الدولي بـ"العمل العدائي"

وصفت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، القصف الذي تعرضت له قوات من التحالف الدولي في معسكر التاجي شمالي بغداد، بـ"العمل العدائي".

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة "تعرض مساء الأربعاء معسكر التاجي إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما أدى إلى سقوط 3 قتلى وعدد آخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف".

وأضاف "يعد هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملا عدائيا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها وإلقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".

وتابع "نهيب بالمواطنين الإدلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل، كما تؤكد قيادة العمليات المشتركة أنها اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية.

وأشار البيان إلى أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس أي طرف آخر، وأنها قد أبلغت رسميا بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب العراقي وان مباحثات جادة تجري في هذا المجال. وأن مثل هذه الأعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الأوضاع في العراق".

المصدر: RT