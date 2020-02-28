الكرملين: نبحث احتمال عقد لقاء بين بوتين وأردوغان في موسكو يومي 5 أو 6 مارس

أكد الكرملين أن العمل جار على التحضير للقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو يومي 5 أو 6 مارس المقبل.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة: "في الوقت الراهن، عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين اليوم، ندرس إمكانية عقد لقاء قمة في موسكو يومي 5 أو 6 مارس، أي الأسبوع المقبل".

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وأمس الخميس، أعلن بيسكوف أن جدول بوتين لا يتضمن لقاء نظيره التركي في الـ5 من مارس، لكن على ما يبدو كثف الكرملين التحضيرات للقاء على خلفية تدهور الوضع الأمني في محافظة إدلب السورية حيث تكبد الجيش التركي مساء أمس، خسائر بشرية جديدة بمقتل 33 من عناصره بغارة سورية في إطار معركة تخوضها القوات السورية ضد الجماعات المسلحة في المنطقة وتقدمها في عمق المحافظة.

المصدر: وكالات