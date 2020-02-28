الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا على بحث إمكانية عقد قمة في القريب العاجل

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على بحث إمكانية عقد قمة بينهما في القريب العاجل.

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وأضاف بيسكوف أن الرئيسين اتفقا أيضا على تكثيف المشاورات بشأن سوريا، وشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتطبيع الوضع في شمال غرب سوريا، ومحاربة مجموعات الإرهاب الدولي.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين أعربا في اتصالهما الهاتفي عن قلقهما إزاء الوضع في إدلب.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال في وقت سابق من اليوم إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمبادرة من الجانب التركي.

وجاء الحديث الهاتفي بعد يوم من مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب.

المصدر: وكالات