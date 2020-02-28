لافروف: كان هناك اتصال هاتفي اليوم بين الرئيسين بوتين وأردوغان بعد طلب من أنقرة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمبادرة من الجانب التركي.

إقرأ المزيد

وأضاف أن الرئيسين بحثا تطبيق الاتفاقات المتعلقة بإدلب، لافتا إلى أن العمل بهذه الاتفاقات كان يجب أن يضمن عدم سقوط قتلى من الجيش التركي بسوريا.

وشدد لافروف على أن "الجيش السوري يملك الحق في محاربة الإرهابيين بإدلب، وموسكو لا تستطيع منع ذلك"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت وجود تواصل دائم مع العسكريين الأتراك.

وجاء الحديث الهاتفي بين الرئيسين التركي والروسي بعد يوم من مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب.

المصدر: RT