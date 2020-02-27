الأردن يعيد 7 عراقيين من الحدود بسبب ارتفاع درجة حرارتهم

أعادت الكوادر الطبية الأردنية المتواجدة على حدود معبر "الكرامة" على الحدود بين المملكة والعراق، 7 مواطنين عراقيين، لارتفاع في درجات حرارتهم.

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وقال مدير مستشفى الرويشد الحكومي، مسؤول الصحة في اللواء، موسى أبو عاقولة، إنه "تمت إعادة 7 عراقيين كانوا قادمين إلى الأردن من خلال معبر الكرامة، بعدما أثبتت الفحوصات المسحية ارتفاع درجات حرارتهم فوق 37 درجة"، موضحا أن إعادتهم استندت إلى الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة الأردنية، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ولفت أبو عاقولة، إلى أن تنسيقا جرى بين الكوادر العاملة على حدود معبر الكرامة الأردني، مع نظرائهم في الحدود العراقية، لمنع دخول الحالات المشتبه بها من الجانبين، وإعادتها إلى بلادها في حين يسمح للمواطن فقط دخول دولته على أن يتم إجراء الفحوصات وعزله في مراكز خاصة للتأكد من حالته الطبية".

وبين المسؤول الأردني، أن أعداد القادمين من الجانب العراقي إلى المملكة تتراوح ما بين 500-700 قادم يوميا، مشيرا إلى أنهم يخضعون للفحوصات الحرارية التي وضعتها الوزارة في المنطقة الحدودية من خلال كوادر طبية وتمريضية للحفاظ على السلامة والصحة العامة للجانبين الأردني والعراقي.

وأوضح، أن الوزارة رفدت الكوادر بالنظارات الخاصة للوقاية من الفيروس، والمعقمات الطبية، إلى جانب توزيع كمامات على كافة العاملين في المعبر من الكوادر الطبية والأمنية والجمركية للوقاية من المرض.

المصدر: "خبرني"