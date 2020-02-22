 
مباشر
عاجل
مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يقصف مواقع للمسلحين بريف إدلب في محيط الطريق الدولي M4

لبنان.. اجتماع "خلية الأزمة" لمواجهة "كورونا" ونفاد المستلزمات الطبية من الصيدليات

أخبار العالم العربي

لبنان.. اجتماع
Reuters
مستشفى لبناني- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbez

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بنفاد بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وقال موقع "لبنان 24" إن المواطنين هرعوا إلى الصيدليات في مختلف المناطق اللبنانية لشراء الكمامات، في محاولة للوقاية من الفيروس، ما أدى إلى ارتفاع في أسعارها.

وأكد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أنه تبين بعد الفحوصات أن الحالتين الأخريين المشتبه بإصابتهما، سليمتان، وأن المصابة بفيروس "كورونا" تتلقى العلاج وهي بصحة جيدة.

من جهة أخرى، عقد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، اجتماع "خلية الأزمة" الوزارية لمناقشة موضوع فيروس كورونا، وتم اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وكل محطات العبور، وتخفيف الرحلات الجوية من البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس وإليها. كما سيخصص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي إصابة بهذا الفيروس، ليتم عزلها وحصرها، إضافة إلى اتخاذ قرار بمنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها من قبل التجار.

وكانت مصادر طبية لبنانية قالت لـRT، إنه تم الاشتباه بوجود إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين ركاب الطائرة الآتية من قم بإيران، والتي حملت المصابة الأولى، لكنها أكدت أن نتائج الفحوصات لم تصدر بعد.

المصدر: "لبنان 24"+ الوطنية للإعلام+RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

5 طرق بسيطة لتقليل احتباس الماء في الجسم