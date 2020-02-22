مصادر طبية لبنانية لـRT: الاشتباه بإصابات جديدة بـ"كورونا" لكن نتائج الفحوصات لم تصدر بعد

أفادت مصادر طبية لبنانية لـRT، بالاشتباه بوجود إصابات جديدة بـ"كورونا" بين ركاب الطائرة القادمة من قم بإيران، والتي أقلت المصابة الأولى، لكنها أكدت أن نتائج الفحوصات لم تصدر بعد.

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وقد أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وأكد الوزير رصد أول حالة إصابة بـ"كورونا" في لبنان لمريضة وصلت من مدينة قم في إيران، مشيرا إلى أنها وضعت في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وعقد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، اليوم السبت، اجتماعا لخلية الأزمة الوزارية لمناقشة موضوع فيروس "كورونا"، وتم اتخاذ إجراءات صارمة في مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت، وكل محطات العبور، وتقليل عدد الرحلات الجوية من وإلى البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس.

كما سيخصص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي إصابة بهذا الفيروس، ليتم عزلها وحصرها، إضافة إلى اتخاذ قرار بمنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها من قبل التجار.

المصدر: RT+الوطنية للإعلام