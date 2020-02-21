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لبنان يسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا" لامرأة قدمت من إيران

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لبنان يسجل أول حالة إصابة بـ
وسائل إعلام لبنانية
وزارة الصحة اللبنانية- أرشيف
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أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

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وأكد الوزير أنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في لبنان لمريضة وصلت من مدينة قم في إيران، مشيرا إلى أنها وضعت في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأوضح حسن أن المصابة بصحة جيدة، وتبلغ من العمر 45 عاما، لافتا إلى أن هناك حالتين أخريين مشتبه بهما.

وأكد وزير الصحة اللبناني، أنه تم الكشف على كل ركاب الطائرة القادمة من قم الإيرانية، مشددا على السلطات الصحية في لبنان ستتابع الوافدين من إيران منذ عشرة أيام لمراقبة احتمال وجود إصابات أخرى بـ"كورونا".

وأكد حسن أنه يجري اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة بما يتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى، دعا الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، اللبنانيين إلى عدم الهلع، مؤكدا جهوزيته لمتابعة ومكافحة أي فيروس في البلاد.

المصدر: RT

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