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مسؤول إيراني: فيروس "كورونا" ربما يكون موجودا في كل مدن البلاد

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مسؤول إيراني: فيروس
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد، مرجحا أن يكون الفيروس موجودا في كل مدن إيران.

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وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 7 إصابات في مدينة قم (توفي منهم اثنان) وأربع إصابات في طهران وإصابتين في محافظة جيلان بشمال البلاد.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضية.

من جهته رجح مسؤول إيراني وصول فيروس "كورونا" إلى مدينة قم عن طريق عمال صينيين قاموا بزيارة بلادهم مؤخرا.

وأشارت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت حملات كشف الكورونا إلى طهران عن طريق دبي.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس الخميس تعطيل المدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران تجنبا لانتشار العدوى.

المصدر: RT

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