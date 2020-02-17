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تركيا تعاقب المسؤولين عن ترحيل المصري المحكوم بالإعدام في بلده.. وتمنح زوجته الجنسية

أخبار العالم العربي

تركيا تعاقب المسؤولين عن ترحيل المصري المحكوم بالإعدام في بلده.. وتمنح زوجته الجنسية
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محمد عبد الحفيظ
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن تركيا لن تقوم بترحيل أي من الأفراد لبلادهم إذا كان هناك خطر على حياتهم.

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وأكد الوزير التركي في حوار متلفز، أن أنقرة ستمنح الجنسية لزوجة المصري محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، الذي تم ترحيله في يناير الماضي من تركيا إلى القاهرة.

وأعرب وزير الداخلية التركي عن حزنه لترحيل المواطن المصري إلى بلاده على نحو خاطئ من تركيا، مشددا على أن بلاده عاقبت المسؤولين عن ذلك.

وكان محمد عبدالحفيظ البالغ من العمر 28 عاما من بين 28 فردا تمت معاقبتهم غيابيا بالإعدام في يوليو 2017، بسبب اتهامه في اغتيال النائب العام المصري، وقد رحلته السلطات التركية إلى مصر.

المصدر: وكالات

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