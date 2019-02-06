هل لعبت المخابرات المصرية دورا في ترحيل مواطن محكوم بالإعدام من اسطنبول؟

قامت السلطات التركية منذ يومين بترحيل مواطن مصري محكوم عليه بالإعدام يدعى محمد عبد الحفيظ إلى مصر بطلب من القاهرة، ما أثار التساؤلات حول تغيير أنقرة موقفها تجاه مصر.

من المعروف أن العلاقات المصرية التركية تدهورت بشكل كبير عقب احتجاجات 30 يونيو 2013 وتحتضن تركيا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وكافة المحكوم عليهم بالإعدام أو السجن في مصر، ولهذا ترحيل المواطن المصري المحكوم عليه بالإعدام في قضية محاولة اغتيال النائب العام المصري، وضعت فرضيات توصل المخابرات المصرية لاتفاق مع نظيرتها التركية.

وأكدت مصادر لـRT، أن هناك افتراضات عديدة لترحيل المواطن المصري، حيث قامت المخابرات المصرية بوضع قائمة بالمطلوبين وتوزيع نشرات حمراء، شملت هذا المواطن وقد يكون ترحيله ناتجا عن اتفاق بين الجانبين.

وأوضح المصدر أن الفرضية الأخرى هي ترحيل المواطن هذا جاء سهوا، ونتيجة لعدم علم المسؤولين في المطار بوجوده على قائمة المطلوبين أو وجود حكم ضده بالإعدام نظرا لأنه ليس من قادة الإخوان المسلمين المعروفين لدى تركيا، ومن المؤكد أنه أبلغهم بوجود حكم ضده بالإعدام في مصر، عكس ما قاله مستشار أردوغان حول أن الشاب لم يطلب اللجوء السياسي.

وقال المصدر: "المخابرات المصرية من الممكن أن تكون قد دبرت خطة، قامت على إثرها بخداع المخابرات التركية، وهذه الخطة تتمثل في وضع أسماء هؤلاء الأشخاص بكود معين وأسماء وهمية لا تظهر هويتهم الحقيقية عند البحث عنهم في قائمة المطلوبين في الدول التي تأويهم".

وتابع: "الأمن المصري يقوم بتوزيع نشرات حمراء في كافة الدول، تحتوي على قائمة بالمطلوبين وأبرزهم بالطبع قادة جماعة الإخوان المسلمين، ولكن هناك بعض الأشخاص غير المعروفين، مثل هذا الشاب، فهو غير معروف بالنسبة للأتراك عكس قادة الإخوان، ولم يجدوا اسمه ضمن المسموح لهم باللجوء في تركيا، لأن اسمه غير موجود على النشرات الحمراء التي تقوم مصر بتوزيعها".

وأعلنت السلطات التركية توقيف 8 من أفراد الشرطة العاملين في مطار أتاتورك الدولي في مدينة اسطنبول ضمن التحقيق في ترحيل محمد عبد الحفيظ إلى بلاده.

المصدر: RT