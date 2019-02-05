مستشار أردوغان: الشاب المصري المرحل من تركيا لم يطلب اللجوء السياسي

كشف ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تفاصيل جديدة وتطورات مفاجئة حول ترحيل شاب مصري محكوم عليه بالإعدام إلى القاهرة.

إقرأ المزيد

وذكر مستشار الرئيس التركي في تصريحات لقناة "مكملين" المصرية، التي تبث من تركيا أن الشاب المصري وصل إلى مطار أتاتورك في اسطنبول قادما من مقديشو بتأشيرة غير مناسبة، وهذا ما دفع المسؤولين إلى ترحيله.

وقال أقطاي إن تحقيقا سيفتح في ترحيل الشاب، موضحا أن الشاب لم يطلب اللجوء السياسي إلى تركيا، وأن المسؤولين لم يعلموا بوجود حكم إعدام ضده إلا بعد ترحيله بأيام.

وكان الإعلامي والناشط السياسي المصري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين هيثم أبو خليل، قد أعلن أن تركيا رحلت شابا مصريا يدعى محمد عبد الحفيظ إلى مصر مطلوب للحكم عليه بالإعدام.

المصدر: وكالات