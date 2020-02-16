الأسد يستقبل لاريجاني ويبحث معه الوضع في إدلب

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وفدا من مجلس الشورى الإيراني برئاسة علي لاريجاني، عزم بلاده على تحرير كامل أراضيها.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان نشر على صفحتها في "فيسبوك" أن الأسد أكد خلال اللقاء أن "الدول المعادية للشعب السوري ما زالت تحاول حماية الإرهابيين الذين يتخذون الأهالي رهائن ودروعا بشرية"، مشددا على أن هذا "ما لا يمكن السماح باستمراره على حساب حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم"، وأن الشعب السوري مصمم على تحرير كامل الأراضي السورية.

من جانبه قال لاريجاني إن بلاده ستواصل دعم سوريا في مساعيها للقضاء على الإرهاب على أراضيها كافة، مؤكدا على أهمية الانتصارات الأخيرة ضد الإرهابيين، ومعربا عن ثقته بقدرة الشعب السوري على استكمال تحرير أراضيه واستعادة مكانة بلاده في المنطقة.

المصدر: RT