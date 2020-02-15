جامعة "الملك خالد" تسعى لتوطين الوظائف

أعلنت جامعة "الملك خالد" السعودية، عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، في كليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وتهامة.

وحددت الجامعة عددا من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط، بينها "أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية، أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتدادا لتخصصي البكالوريوس والماجستير".

واشترطت الجامعة، "اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات "إن وجدت"، وكذلك حصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة".

وأضافت: "وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية، في حال كان المتقدم خريجا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية".

المصدر: سبق