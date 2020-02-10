"حفرة غامضة" تبتلع سيارة وقائدها في أحد شوارع السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو يوثق لحظة غرق سيارة وسائقها في حفرة كبيرة بأحد شوارع محافظة الأحساء في المملكة.

وأوضح نشطاء أن السيارة سقطت في حفرة عملاقة تدفقت منها المياه، تكونت بفعل انهيار أرضي وقع اليوم الاثنين عند دوار الشارع الملكي بمدينة الهفوف.

وتسبب الحادث باحتجاز السائق داخل السيارة، ليهرع المارة لمساعدته عن طريق إخراجه من فتحة سقف السيارة.

وباشر الدفاع المدني والهلال الأحمر بالتدخل، وتم نقل سائق السيارة إلى المستشفى.

فجر اليوم الاثنين ٢٠٢٠/٢/١٠ وقع انهيار ارضي ابتلع سيارة قرب دوار الشارع الملكي بالهفوف .. حيث احتجز قائد السيارة بداخلها ليهرع المارة لمساعدته عن طريق اخراجه من فتحة سقف المركبة ، فيما باشر الموقع المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر الذي نقل قائد المركبة لتلقي العلاج . #الاحساءpic.twitter.com/ItNekkw9Hp — مدونة الأحساء (@hasawe9009) February 10, 2020

المصدر: وكالات