"كورونا" يحرم المغرب من 52 ألف سائح صيني

من المتوقع أن يكبد فيروس "كورونا" المغرب خسارة 52 ألف سائح صيني، بعدما تم تسجيل تراجع عمليات الحجز الفندقي خلال الفترة الأولى من العام الجاري، فور انتشار الفيروس.

وصرح رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب عبد اللطيف القباج، بأن عدد السياح القادمين من الصين، تزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مرتفعا من 10 آلاف في 2015 إلى 150 ألفا في 2019، وبعد انتشار "كورونا"، فيما لوحظ توقف تدفق السياح الصينيين.

وأوضح، أن السياحة الوطنية ستخسر حوالي 28 ألف زبون صيني طوال شهر فبراير، وحوالي 24 ألفا خلال شهر مارس.

يذكر أن المغرب خلال السنوات الأخيرة، بذل جهودا كبيرة لجلب أكبر عدد من السياح، خصوصا عقب قرار الملك محمد السادس سنة 2016، إلغاء التأشيرة لفائدة المواطنين الصينيين، وفتح خط جوي مباشر مع بكين.

لكن وبانتشار فيروس "كورونا"، تم تعليق الخط الجديد، في انتظار ما ستفرزه التطورات في الأيام القادمة.

المصدر: "الاتحاد المغربية"