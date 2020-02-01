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"عصائب أهل الحق" لـRT: قصف السفارة الأمريكية نفذته جماعات مرتبطة بواشنطن

أخبار العالم العربي

Reuters
مبنى السفارة الأمريكية في بغداد - أرشيف
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أكدت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق اليوم السبت، أن الجماعات المرتبطة بواشنطن، هي التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد بقصف صاروخي قبل أيام.

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مصدر لـRT: صاروخ يصيب السفارة الأمريكية في بغداد
مصدر لـRT: صاروخ يصيب السفارة الأمريكية في بغداد

وقال المتحدث باسم الحركة محمود الربيعي: "الفصائل المعروفة التي شكلت جبهة المقاومة وأبرزها العصائب وكتائب حزب الله، لا علاقة لها بضرب السفارة".

وأضاف: "لدينا معطيات ومؤشرات بأن العملية وغيرها من تنفيذ جماعات مرتبطة بالأمريكان هدفها صناعة سخط شعبي وحكومي ودولي تجاه الحشد الشعبي وحركات المقاومة التي أنبثق عنها".

وشدد على أن "هذه ليست بجديدة وكنا نتوقع وما زلنا، أن يقوموا بأكثر منها... الحشد موقفه موقف الدولة العراقية الرسمي".

المصدر: RT

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