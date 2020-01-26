مصدر لـRT: صاروخ يصيب السفارة الأمريكية في بغداد

قال مصدر لـRT الأحد، إن صاروخا من أصل خمسة صواريخ، سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإن واحدا منها أصاب السفارة الأمريكية.

بدورها أشارت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية،إلى أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر.

وفي وقت سابق من الأحد، أفاد مصدر لـ RT بأن "الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، وعلى إثرها أطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار".

ونوه المصدر إلى أن "هناك مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة لمثل هكذا أوقات".

المصدر: RT