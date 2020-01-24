ملابسات القبض على "إبليس" في شوارع السعودية! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديوهات لشخص "غريب الأطوار" يطلق على نفسه اسم "إبليس" ويسيء للذات الإلهية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

وتظهر الفيديوهات الشاب الذي حول ملامحه بشكل غريب عن طريق استخدام مساحيق سوداء في منطقة العينين، ليبدو بالصورة النمطية التي نشاهدها في الدراما العربية والغربية عن الشيطان، وهو يستمع للأغاني.

جابووووه الرجاجيل pic.twitter.com/nyNlBn92aw — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) January 23, 2020

وقال حساب "موجز الأخبار" السعودي الموثق بالعلامة الزرقاء، والمعروف بقربه من الأجهزة الأمنية في المملكة، إن قوات الشرطة ألقت القبض على "إبليس" دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع مقاطع فيديو "إبليس"، عبر وسم #أطلقوا_سراح_إبليس، على موقع "تويتر"، فيما أكد عدد منهم أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات حول "إبليس"، فيما لم يتسن لـ "RT" التأكد من صحة الموضوع.

#اطلقو_سراح_ابليس



تم القبض عليه في قضية "عقوق"

وكذلك التشبه بالشيطان ، وهذي سلوكيات يرفضها الشرع والقانون



"صباح الألوهية صباح الملوخية"



نسأل الله السلامة لنا وللأجيال القادمة. pic.twitter.com/aa3gZC2g1F — وش سالفه الهاشتاق (@Hashtagat_1) January 23, 2020

رغم القبض عليه لكن يحسب لابليس إحياء الأغنية المظلومة "ياسيدي يا مظلوم" لمطرب الشباب علي عبدالكريم .. وهذي ميزة ابليس دايم اختياراته حلوة

pic.twitter.com/yuiiasQLob — Dimjah™ (@Dmoojah) January 23, 2020

اذا ابليس يسمع لابونوره وش عذرك انت ماتسمع؟ pic.twitter.com/iIhsuEdtZO — Khaled (@ALTOMAN49) January 22, 2020

المصدر: RT