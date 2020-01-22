وسائل إعلام جزائرية: الجزائر تستضيف اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي غدا

أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الأربعاء، بأن الجزائر ستستضيف غدا الخميس اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، وهي مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر.

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وبينما أعلنت الخارجية المصرية توجه الوزير سامح شكري للمشاركة في الاجتماع الوزاري، صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن الاجتماع سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلا على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

ولفت حافظ إلى أن اجتماع الجزائر يأتي استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب.

وكان المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا الأحد الماضي، توصلوا إلى اتفاق حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في البلاد تشمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية