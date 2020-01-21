الجيش المصري يمتلك أشهر مدفع روسي في العالم

كشفت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية عن امتلاك الجيش المصري لأشهر مدفع روسي في العالم ذاتي الحركة عيار 122 ملم، خلال مناورات "قادر-2020".

وذكرت الصحيفة أن القوات البرية المصرية حصلت على أعداد كبيرة من المدافع ذاتية الحركة التي توضع على سيارات "أورال-4320-1911-30".

ونوهت الصحيفة بأن هذه المدافع تحمل اسم D30-M، ومبنية على أساس مدافع الهاوتزر السوفيتية D-30، ولديها القدرة على ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 15300 متر، وفي غضون دقيقة واحدة يمكن إطلاق 8 قذائف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا