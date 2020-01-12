أمير قطر يتوجه إلى سلطنة عمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس

غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الدوحة باتجاه سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، صحبة وفد رسمي.

ونعى تميم أمس السبت سلطان عمان الراحل قابوس، معلنا الحداد في قطر لمده 3 أيام.

وقال الأمير تميم في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية، كما للأشقاء في عمان.. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى، تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى".

هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عمان .. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 11, 2020

وورى جثمان السلطان قابوس بن سعيد الثرى أمس السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

وحضر مراسم الدفن، السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، وعدد من المسؤولين وجمع من الشعب.

المصدر: وكالات