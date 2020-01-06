واشنطن تستحصل من دول الناتو على دعم تحركاتها في العراق

تسعى الولايات المتحدة للحصول من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على تأييد ودعم تحركاتها العسكرية في العراق، بما فيها اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني مؤخرا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر دبلوماسي في بروكسل حيث يعقد اجتماع طارئ لمجلس الناتو لمناقشة عواقب الغارة الأمريكية على بغداد، أن "الجانب الأمريكي في اتصالاته مع الحلفاء، يطالب دعم الإجراءات التي يتخذها البنتاغون في مجال مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا، بما في ذلك الغارات الجوية الأخيرة. الولايات المتحدة تؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة التحالف المناهض للإرهاب في العراق وسوريا والتمسك بمبدأ التضامن الأطلسي".

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وتبدي واشنطن وبعض حلفائها في الناتو، قلقهم من احتمال اضطرارهم لسحب قواتهم من العراق، الأمر الذي سيحرم التحالف من موقع متقدم لتنفيذ العمليات في العراق وسوريا.

المصدر: "تاس"