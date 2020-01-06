الجيش العراقي: خروج القوات الأجنبية لا يقتضي وقف التدريب والتسليح

كشف الجيش العراقي عن الآلية التي أعدتها بغداد لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

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وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف في حديث لوكالة الأنباء العراقية، أن القرار الذي صادق عليه أمس مجلس النواب والآلية التي أعدتها الحكومة تنص على انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية وتعليق مشاركتها في مهام الدعم الجوي، مع الإبقاء على مهام التجهيز والتسليح والدعم اللوجيستي.

وأشار إلى أن "التفاهمات جارية" بهذا الشأن بين القيادة العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف: "الحكومة ترغب في استمرار الدعم في قضايا التدريب والتسليح.. ليس هناك مذكرة بل آلية يتم إعدادها لغرض التفاهم مع القوات القتالية للخروج من الأراضي العراقية".

ولفت خلف إلى أن المذكرتين المبرمتين عام 2014 بين الطرفين كانتا تقتصران على مساعدة التحالف الدولي للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم "داعش"، محملا التحالف المسؤولية عن "الانحراف" واتخاذ "قرارات فردية" في الآونة الأخيرة.

وصادق مجلس النواب العراقي أمس على تفويض الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في أراضي البلاد، احتجاجا على اغتيال قاسم سليماني، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات صارمة على حكومة بغداد وأعلن أن واشنطن لن تسحب عسكرييها من العراق ما لم يعيد الأخير مليارات الدولارات أنفقتها واشنطن على بناء قاعدة جوية "باهظة الكلفة" في أراضيه.

المصدر: واع