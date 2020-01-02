البحرين تدين بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية يوم الخميس، بيانا أدانت فيه محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت في بيانها "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق، والتي تعتبر انتهاكا صريحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة".

وأكدت موقف البحرين الداعم لجهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في جمهورية العراق.

ودعت إلى ضرورة التزام جميع الأطراف في العراق بالمسؤولية وضبط النفس.

وزارة خارجية مملكة #البحرين تدين بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في #بغدادhttps://t.co/BUmEO8MPE4pic.twitter.com/SvoxVDO9fH — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) January 2, 2020

وتعرضت السفارة يوم الثلاثاء لأعمال شغب تخللت الاحتجاجات على شن الطيران الأمريكي، قبل أيام، غارات على مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" (إحدى فصائل "الحشد الشعبي")، خلف مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين.

وكان البنتاغون قد أوضح أن الغارات نفذت ردا على قيام "الكتائب" بإطلاق قذائف صاروخية على قاعدة عراقية قرب مدينة كركوك، أسفر عن مقتل مواطن من الولايات المتحدة وجرح 4 جنود أمريكيين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة نقلت أعدادا إضافية من أفراد مشاة البحرية الأمريكية من الكويت، لتعزيز حماية بعثتها الدبلوماسية في العراق.

والأربعاء، أعلنت السلطات العراقية أنها أمّنت مجمع السفارة الأمريكية لدى بغداد، مؤكدة انسحاب جميع المحتجين من محيط البعثة الدبلوماسية.

المصدر: وكالة أنباء البحرين