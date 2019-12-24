الرياض: 9 مخالفات لنساء خدشن الحياء وخالفن الذوق العام

كشف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، عن تطبيق العقوبات المقررة تجاه نساء ارتكبن 9 مخالفات "خادشة للحياء" أمس الاثنين.

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وأوضح التويجري، أن "ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرارات مجلس الوزراء".

وأثارت أنباء تعيين مسؤولين لضبط الذوق العام في موسم الرياض في أكتوبر الماضي، جدلا واسعا بين السعوديين، حيث تهدف الخطوة إلى الحفاظ على جودة تجربة الضيوف في الفعاليات والأماكن المختلفة تزامنا مع فعاليات وحفلات ومهرجانات مختلفة تشهدها المملكة.

ويقع على عاتق الضابط ضمان عدم الخروج عن الذوق العام من قبل الزوار، والحيلولة دون خدش الحياء والذوق العام وضمان عدم التعرض للفتيات أو الرجال بطريقة غير لائقة، حيث يتدخل مسؤولو ضبط الذوق العام في الحالات المخالفة التي قد يترتب عليها وقوع مخالفات ومشكلات تثير حولها ضجة، وتحول دون استمرار الفعاليات بشكل سليم.

ولا تزال حدود الذوق العام غير واضحة للكثيرين، حيث تثير الحوادث الفردية في الفعاليات لغطا كبيرا في السعودية.

المصدر: عكاظ