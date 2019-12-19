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عبد المجيد تبون: ولى زمن استخدام كلمة "فخامة" في وصف رئيس الجزائر

أخبار العالم العربي

عبد المجيد تبون: ولى زمن استخدام كلمة
Reuters RB/PAC
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مسؤولي ووزراء بلده إلى عدم استخدام كلمة "فخامة" في وصف رئيس الجمهورية، واستبدالها بعبارة "السيد رئيس الجمهورية".

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وجاءت دعوة تبون خلال كلمة ألقاها عقب تأديته اليمين الدستورية، وتنصيبه رسميا رئيسا للجمهورية الجزائرية، اليوم الخميس.

وقال تبون إننا "مقبلون اليوم على تضحيات جسام من أجل بناء الجمهورية الجديدة"، متعهدا بتنفيذ التزامه بتعديل الدستور انطلاقا من رغبة الحراك الشعبي، خلال الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية عبر تجديد العهدة الرئاسية مرة واحدة فقط وتقليص صلاحيات الرئيس.

وانتخب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58.13% الخميس الماضي، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.

المصدر: RT + "النهار"

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